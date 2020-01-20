Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan - Son Dakika Spor

Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan

7 saat önce

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor'da, genç futbolcuların performansı da bordo mavili takımın yüzünü güldürüyor.

Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan, System.String[]

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında zirveye ortak olan Trabzonspor'da, genç futbolcuların performansı da bordo mavili takımın yüzünü güldürüyor. Karadeniz temsilcisinin Türk futboluna sunduğu son yıldız adayı ise Serkan Asan oldu.

Bu sezon Trabzonspor ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında 270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig maçında ise 123 dakika forma giyen genç sağ bek, Antalya kampındaki performansıyla birlikte teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de takımda görev verdiği oyuncular arasına girdi. 20 yaşındaki Serkan Asan, özellikle sağ bekte Joao Pereira'ya alternatif olurken, sağ açıkta ise hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf  Sarı'nın sakatlıkları nedeniyle problem yaşayan Trabzonspor'da performansıyla teknik heyeti mutlu etti. Görev aldığı sürelerde tempolu oyunu, hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken genç oyuncunun ligin ikinci yarısında ve özellikle gelecek sezonla birlikte takımın değişilmezleri arasında yer alması bekleniyor.


- İstanbul
Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gazeteci Doğan Savaş: Lemina ve Ömer Şişmanoğlu beni darp etti
Guti'li Almeria, İspanya 2'nci Ligi'nde liderliğe yükseldi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe Mourinho, Islam Slimani'yi istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]