Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan - Son Dakika
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Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan

6 saat önce

Bu sezon Trabzonspor ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında 270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig maçında ise 123 dakika forma giyen genç sağ bek, Antalya kampındaki performansıyla birlikte teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de takımda görev verdiği oyuncular...

Trabzonspor'un yükselen yıldız adayı Serkan Asan, System.String[]

Bu sezon Trabzonspor ile 3 UEFA Avrupa Ligi maçında 270 dakika, 3 Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 184 dakika, 3 Süper Lig maçında ise 123 dakika forma giyen genç sağ bek, Antalya kampındaki performansıyla birlikte teknik direktör Hüseyin Çimşir'in de takımda görev verdiği oyuncular arasına girdi.


20 yaşındaki Serkan Asan, özellikle sağ bekte Joao Pereira'ya alternatif olurken, sağ açıkta ise hem Abdülkadir Ömür hem de Yusuf Sarı'nın sakatlıkları nedeniyle problem yaşayan Trabzonspor'da performansıyla teknik heyeti mutlu etti.


Görev aldığı sürelerde tempolu oyunu, hücuma verdiği katkıyla dikkat çeken genç oyuncunun ligin ikinci yarısında ve özellikle gelecek sezonla birlikte takımın değişmezleri arasında yer alması bekleniyor.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:23 
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