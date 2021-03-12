Trabzonspor'un yüzü deplasmanda gülüyor - Son Dakika

Trabzonspor'un yüzü deplasmanda gülüyor

12.03.2021 14:16
Trabzonspor'un yüzü deplasmanda gülüyor, System.String[]

İç sahaya göre dış sahada daha başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor'da deplasman maçları yüzleri güldürüyor.

İç sahaya göre dış sahada daha başarılı bir performans sergileyen Trabzonspor'da deplasman maçları yüzleri güldürüyor. Bordo-mavililer bu sezon aldığı 7 mağlubiyetin 1'ni dış sahada alırken geri kalan 6 mağlubiyeti ise evinde oynadığı maçlarda aldı.

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi dış sahadaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de dönemin teknik direktörü Eddie Newton yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik skorla almıştı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer deplasman maçlarında yenilmedi.

Dış sahada daha çok puan topladı

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya göre daha çok puan topladı. Bordo-mavililer deplasman maçlarında 29 puanla dış saha sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer alırken, iç saha ise 22 puan toplayarak iç saha puan durumunda 9. sırada yer aldı.

Deplasmanda Avcı ile yenilmedi

Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçını kazanarak dış saha başarısını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda oynadığı 10 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik alarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi Abdullah Avcı öncesinde ise deplasmanda hiç kazanamamıştı. Eddie Newton döneminde dış sahada 4 maçta 3 beraberlik 1 yenilgi almıştı.

Abdullah Avcı ilk maçına BB Erzurumspor karşısında çıkmıştı

Bordo-mavililerin teknik patronu Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında ilk resmi maçına Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla çıkmıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen 22 Kasım Pazar günü de bordo-mavili takımın başında ilk resmi maçına BB Erzurumspor karşısında çıkan Avcı, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı. Karadeniz ekibiyle birlikte Süper Lig'de 21 maçına çıkacak olan Avcı, geride kalan 20 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Yolculuk yarın

Trabzonspor 14 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı için yarın saat 14.30'da karayolu ile Erzurum'a hareket edecek. Bordo-mavililer yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenman sonrası Erzurum'a hareket edecek. - TRABZON

Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un yüzü deplasmanda gülüyor - Son Dakika Spor


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