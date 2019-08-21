Trabzonspor'un Zafer Dansı
1 saat önce
Trabzonspor oyuncuları, geleneksel dans ritüellerini pistin merkezinde gerçekleştirdiler ve Avrupa Ligi'ne karşı üçüncü eleme turunda rakipleriyle Sparta Prag'a karşı kazandıkları bir zafer kazandılar.
Trabzonspor oyuncuları, geleneksel dans ritüellerini pistin merkezinde gerçekleştirdiler ve Avrupa Ligi'ne karşı üçüncü eleme turunda rakipleriyle Sparta Prag'a karşı kazandıkları bir zafer kazandılar.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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