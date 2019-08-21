Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un Zafer Dansı
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Trabzonspor'un Zafer Dansı

1 saat önce

Trabzonspor oyuncuları, geleneksel dans ritüellerini pistin merkezinde gerçekleştirdiler ve Avrupa Ligi'ne karşı üçüncü eleme turunda rakipleriyle Sparta Prag'a karşı kazandıkları bir zafer kazandılar.

Trabzonspor oyuncuları, geleneksel dans ritüellerini pistin merkezinde gerçekleştirdiler ve Avrupa Ligi'ne karşı üçüncü eleme turunda rakipleriyle Sparta Prag'a karşı kazandıkları bir zafer kazandılar.

Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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