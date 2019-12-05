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Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi

7 saat önce

Trabzonspor talimatlara aykırı hareketi, Antalyaspor ise sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Trabzonspor ve Antalyaspor PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Trabzonspor talimatlara aykırı hareketi, Antalyaspor ise sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF resmi internet sitesinde yer alan PFDK yapılan sevk raporları şöyle:

"TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2019 tarihinde oynanan ALTAY-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/12. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.12.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü idarecisi EMİN MURAT SÜĞLÜN'ün 04.12.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:27 Kaynak: DHA
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