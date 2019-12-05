Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Son Dakika Spor Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor, Antalyaspor ve Akdeniz temsilcisinin yönetim kurulu üyesi Murat Süğlün'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekibi Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçındaki talimatlara ayrıkı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Antalyaspor'un ve Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Murat Süğlün'ün ise internet sitesinden yapılan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme: "Ayşe bu gol"
PFDK'den 5 Süper Lig kulübüne para cezası Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'tan "Var" açıklaması geldi Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 00:28:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ve Antalyaspor, PFDK'ye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]