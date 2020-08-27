Trabzonspor ve Beşiktaş'tan fikstür açıklaması

Trabzonspor Kulübü Personel ve Projeler Koordinatörü Sertaç Güven ile Beşiktaş Kulübü TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu Kemal Erdoğan, Süper Lig 2020-21 Sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarının karşısına birlikte çıktı.

Yeni sezonun tüm futbolseverler için hayırlı olmasını dileyen Sertaç Güven, "Trabzonspor olarak evimizde başlamak bizim için memnuniyet verici. Beşiktaş takımını ağırlayacağız. Herkes için hayırlı olmasını dilerim. Dostça geçsin, iyi oynayan her zaman kazansın" ifadelerini kullandı.KEMAL ERDOĞAN: ÇOK UZUN BİR MARATON, UMARIM HAK EDEN KAZANIRKemal Erdoğan ise 21 takımlı fikstür çekildiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"Çok uzun bir maraton. Özellikle aralıktan itibaren hafta içi de maçlar oynanacak. Allah sporcularımıza güç, kuvvet versin. Çok uzun bir maraton, gördüğünüz gibi devre arası bile yok. Sadece 5 günlük bir ara var. İyi hazırlanan takımlar, uzun süreli bir maraton olacağı için, sağlıklı çalışanlar hedefe ulaşacaktır. Trabzonspor ile eşleştik, sevdiğimiz bir takım, dost bir şehir. En iyi şekilde ağırlayacaklarını biliyoruz. Umarım hakeden kazanır. Sağlıklı bir sezon olur."