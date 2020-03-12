Trabzonspor ve Malatyaspor PFDK'da! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ve Malatyaspor PFDK'da! - Son Dakika Spor

Trabzonspor ve Malatyaspor PFDK'da!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Trabzonspor ve Malatyaspor PFDK'da!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.


BtcTurk Yeni Malatyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı. Trabzonspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.


Öte yandan, TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un da çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği kaydedildi.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:15 
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