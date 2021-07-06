SPOR Trabzonspor, yağmur altında çalıştı

SPOR Trabzonspor, yağmur altında çalıştıSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

SPOR Trabzonspor, yağmur altında çalıştı Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor günün ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan idman pas çalışması ile devam etti. Daha sonra ise 2'li gruplar halinde koordinasyon çalışması yapıldı. Antrenman düz koşu ile sona erdi. Bordo-mavililer hazırlıklarını akşam saatlerinde salonda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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