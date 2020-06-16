Trabzonspor, yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı - Son Dakika

Trabzonspor, yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor, yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavili takım, sahasında 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da kazanarak Fenerbahçe'yi deplasmanda 27 maç sonra mağlup etti.

Karşılaşmanın hemen başında 6. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçen Trabzonspor karşısında Fenerbahçe 42. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda gol için ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Fenerbahçe karşısında 83. dakikada Sörloth ile golü bulan Karadeniz ekibi yeniden öne geçti. Trabzonspor, uzatma dakikalarında Filip Novak'ın ayağından bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, kupaya da veda ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Kadıköy'de yaklaşık 23 yıl sonra galibiyet

Trabzonspor, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yaklaşık 23 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, deplasmanda en son 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçında Fenerbahçe'ye aynı skorla üstünlük kurmuştu.

Karadeniz temsilcisi, ayrıca Kadıköy'de 27 maç sonra Fenerbahçe karşısında galip geldi.

Emre kulübede oyundan atıldı

Fenerbahçe'de takım kaptanı Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Tecrübeli futbolcu, savunma oyuncusu Serdar Aziz'in Trabzonspor'un santrforu Sörloth ile çıktığı hava topunda yerde kalmasının ardından hakem Cüney Çakır'a itirazda bulundu.

Emre, itirazlarının ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Hakemin yedek kulübesinden uzaklaşmasının ardından itirazlarını sürdüren 39 yaşındaki oyuncu, ikinci sarı kartı görerek ihraç edildi.

Serdar maçı tamamlayamadı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sakatlanarak maçı tamamlayamadı.

Tecrübeli stoper, Alexander Sörloth ile çıktığı bir hava topu mücadelesinde sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Serdar, 61. dakikada yerini Jailson'a bıraktı.

Deniz'den kulübeye tepki

Fenerbahçe'de milli futbolcu Deniz Türüç, oyundan çıkmasına tepki gösterdi.

27 yaşındaki oyuncu, 61. dakikada oyundan alınırken kulübeye tepki gösterdi. Bir süre yedek kulübesinde oturan milli oyuncu, ardından soyunma odasına gitti.

Deniz, 42. dakikada takımına beraberliği getiren golü kaydetmişti.

Ömer Faruk ilk kez

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

Son dönemde sarı-lacivertli formayla yedek kulübesine dahil edilen Ömer Faruk, 88. dakikada Garry Rodrigues'in yerine oyuna alındı.

Nwakaeme devam edemedi

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sakatlanarak oyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Fenerbahçeli Nabil Dirar ile yaşadığı ikili mücadele sonunda yerde kalan Nwakaeme, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Tecrübeli oyuncu, kısa bir süre sonra kendini yere bırakarak oyunda devam edemeyeceğini belirtti.

Bunun üzerine teknik direktör Hüseyin Cimşir, 35. dakikada Nwakaeme'yi oyundan alarak yerine Bilal Başacıkoğlu'nu sahaya sürdü.

Sörloth gollerini sürdürdü

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Alexander Sörloth, gollerine Kadıköy'de de devam etti.

Genç futbolcu, Kadıköy'de attığı 2 golle yıldızlaşırken, takımının adını finale yazdırmasında büyük pay sahibi oldu.

Altay ve Abdülkadir Parmak arasında gerginlik

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, maçtan sonra sözlü münakaşa girdi.

İkili arasına her iki takımın teknik heyeti girerek oyuncuları sakinleştirdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı - Son Dakika Spor
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