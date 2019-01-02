Trabzonspor, Yarın Topbaşı Yapıyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor
, sezonun ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya Belek
'te topbaşı yapacak.
Trabzonspor, 10 günlük iznin ardından yarın Antalya Belek'te toplanacak. İlk çalışmasını Perşembe günü saat 16: 00'da yapacağı antrenmanla başlayacak olan bordo-mavililerde 29 oyuncu kampta yer alacak. 12 Ocak Cumartesi gününe kadar hazırlıklarını burada gerçekleştirdikten sonra Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda Balıkesirspor
Baltok maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Asya
Kupası nedeniyle milli takım kampında bulunan İranlı oyuncular Vahid Amiri
, Majid Hosseini, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak
, Burak Yılmaz
, satış listesine koyulan Zeki Yavru
ve Olcay Şahan
, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile genç oyuncu Semih Karadeniz
olmak üzere 8 futbolcu kamp kadrosunda yer almayacak.
Altyapı ağırlıklı kamp
Trabzonspor'un, Antalya kampı kadrosunda altyapısından yetiştirdiği oyuncuların ağırlığı dikkati çekiyor. Bordo-mavililerde, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Kablan, Hüseyin Türkmen
, Murat Cem
Akpanıra, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı
, Hasan Batuhan
Artarslan, Abdülkadir Parmak, Abdurrahim Dursun, Bahadır Han
Güngördü, Yunus Emre Çakır
, Serkan
Asan, Burak Temur, Yağızcan Erdem, Ali Osman
Karnapoğlu, Berkay
Sefa Kara, Koray Kılıç ve Oğuzhan Açıl, altyapıdan kadroda yer alan 19 oyuncu oldu.
Trabzonspor'da kamp kadrosunda yer alacak olan diğer isimler ise şunlar, Zargo Toure
, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi
, Filip Novak, Luis Ibanez, Juraj Kucka
Anthnony Nwakaeme, Hugo Rodallega
, Caleb Ekuban
ve Jose Sosa
- TRABZON