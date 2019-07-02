Trabzonspor yarın toplanıyor
1 saat önce
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:37 Kaynak: İHA
yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor. Yurt içi ve yurt dışında iki etaplı hazırlık dönemi geçirecek olan bordo-mavililer hazırlık maçlarının ardından yeni sezona başlayacak.
UEFA Avrupa
Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor 3 Temmuz Çarşamba günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde akşam saatlerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. 18 Temmuz'a kadar hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek olan bordo-mavililer iki günlük iznin ardından ikinci etap hazırlıkları için 20 Temmuz'da, Avusturya
'ya Linz
şehrine giderek 30 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek. Bordo-mavililer 10 günlük kamp süresi boyunca hazırlık maçları da oynayacak. Kamp öncesi oyuncular sağlık kontrollerinden de geçecek. - TRABZON
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