Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor

Trabzon spor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios ile yaptıkları 5 yıllık iş birliği ile kulübe 15 milyon avro gelir getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin hayata geçme süreciyle ilgili olarak, "Socios'un projesiyle karşılaşınca uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir alan olması dolayısıyla projeye çok hızlı adapte olduk. Trabzonspor un ilk üç harfi olan TRA'nın yanına getirdiğimiz Token ile 'TRA Token' ismiyle kulübümüzün ilk dijital varlığını oluşturduk. Oluşturduğumuz dijital varlığımızı da kripto para borsalarının hemen hemen tamamında taraftarlarımıza ve diğer yatırımcılarımıza arz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin taraftarla olan bağlarını da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Zengin, "Bunun yanında finansal ciddi getirileri de olacak. TRA Token olarak toplam 10 milyon adet arz gerçekleştireceğiz. İlk halka arz, satış fiyatımız 8 lira olacak. Tokenlarımızın tamamını bir seferde arz etmeyeceğiz. 22 Eylül'de ilk token arzımız olacak ve sadece 625 bin adet ile başlayacağız. Projenin dünyadaki uygulamalarına da baktığımızda benzer modelle ihraç yapıldığını, Barcelona'da, Madrid'de, Paris'te, Roma'da yapılan arzlarda fiyatların ilk arzdaki sabit fiyata göre çok daha yukarılara çıktığını görmekteyiz. 5 yılda bu arzların tamamını gerçekleştirip 15 milyon avro gibi bir Token satışı geliri hedefledik. Çok ciddi bir rakam. Büyük sponsorlukların yıllık bedelleri, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ülke takımlarımızın elde edeceği rakamlar ortada. Dijital alanda yaptığımız atılımla elde edilecek gelir gerçekten de çok ciddi bir tutar. Umut ediyorum bunu başarabiliriz. Bunun yanında TRA Token sahibi olacak taraftarlarımız ve diğer yatırımcılarımız da çok yüksek bir gelir de elde edebilecekler." şeklinde konuştu.

"Her açıdan heyecan verici bir proje"

Anlaşmanın 4+1 yıllık olduğunu hatırlatan Zengin, projenin detaylarını ise şöyle anlattı:

"Dijital dünyanın insanların gözünde biraz hayali olduğu yönünde bir algısı var. Yaptığımız TRA Token çalışması, o olumsuz algıyı bir nebze ortadan kaldırabilecek bir proje. İnsanlara somut bir şey sunuyoruz. Bu projeyle taraftarlarımıza kulüpleriyle interaktif bir iletişim kurma imkanı sağlıyoruz. Sunacağımız bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan anketlerde ne kadar çok TRA Token sahibiyseniz, o kadar çok oylama gücünüz olacak. Mesela ilk bağlayıcı anketimiz bu sezon takım otobüsünde yapacağımız giydirme. Seçenekleri belirledik, ajansımızı çalıştırdık ve TRA Token sahiplerine sunmak üzere hazırladık. Maçlar seyircili oynansaydı, kombine ve iç saha bilet fiyatı belirleme gibi Socios tarafından da fantastik bulunan bağlayıcı anketler sunacaktık. İleride maçların taraftarlı oynanması durumunda bir tane ya da birkaç tane iç saha maçımızın bilet fiyatını TRA Token sahiplerine tespit ettireceğiz. Bu sayede taraftarlarımız hem dijital dünyadaki varlığımıza yatırım yapmış olacaklar hem dünyanın neresinde olursa olsun kulüpleriyle interaktif bir halde olacaklar hem de kulübün kararlarına etki edecekler. Her açıdan heyecan verici bir proje."

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü, taraftarların bu ürüne nasıl ulaşacaklarıyla ilgili olarak ise, "Socios.com ve kripto para borsalarının birçoğunda listelenecek tokenları taraftarlar, yatırımcılar, bu sitelerden girip çok rahatlıkla satın alabilecek. Telefon ve internet üzerinden rahat bir şekilde alabilecek. Birçok taraftarımız KAP ve Socios duyurusu ile projeyi duydu. Bu nedir, ne yapacağız, bu nereden çıktı gibi kafalarında bir takım bilinmezlikler var. Önümüzdeki günlerde Socios ile bir tanıtım videosu ve açıklamalar paylaşacağız. TRA Token, taraftarlarımızın çok basit bir uygulama ile kolaylıkla edinebilecekleri bir dijital varlık." şeklinde görüş belirtti.

"Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz"

Taraftarın bu yeni iş birliğine büyük destek vereceklerine inandıklarının altını çizen Sinan Zengin şöyle devam etti:

"Kulübüyle çok ilgili bir taraftar kitlesine sahibiz. Dijital dünyada da çok güçlü bir farkındalık oluşturacaklarını, çok ilgili olacaklarını düşünüyorum. Dijital tarihimizi de taraftarlarımızla birlikte yazmaya başlayacağız. Bugüne kadarki uygulamalardan çok farklı bir uygulama. Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz. Kulübün her türlü etkinliğinden yararlanıyorsunuz, avantajlar sağlıyorsunuz. Eski tarz uygulamalardaki avantajlara ek olarak iki önemli hakka sahip olacaklar. Birincisi token sahipleri aynı zamanda dijital birer kripto para yatırımcısı olacak, ikincisi de taraftarı oldukları kulüplerinin kararlarında belirleyici olacaklar. Taraftarımız kulübüne en ilgili taraftar kitlesi. Bu çalışmayla ilgilerini çok daha fazla arttıracaklar. 'Bize her yer Trabzon' sloganımız var, dünyanın neresinde olursa olsun tüm taraftarlarımız bu proje ile kulübüne çok daha yakın olacak."

Zengin, "Taraftarların tercih hakkı ileride oyuncu transferinde etkili olma gibi bir boyuta da taşınabilir mi?" sorusuna ise, "Dijital dünyadaki gelişmeler hayatımızı çok hızlı bir şekilde kaplamaya başladı. Bunu kabul etmeliyiz ve bu dünya için hazırlıklı olmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda belki kulüplerin işleyişi ve kaideleri yeni baştan dijital dünyaya uygun bir şekilde dizayn edilecek. Şu an için fantastik olabilir ama böyle bir şey olmaz diyemem. Bu dünya, tüm hayatımızı değiştirebilir. 'Kulüp bir oyuncu transfer edecek ve bunun seçimini token sahiplerine bırakacak' bu şu an için zor gözükse de saçma diyemiyorum. Şu an için uygulama şansı olmayabilir ama ileride buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar tokenların değerlerini inanılmaz boyutlara yükseltebilir. Düşünebiliyor musunuz, sizin tokenınız var ve kulübünüze alınacak oyuncuya karar veriyorsunuz. O tokena ilgiyi, erişebileceği fiyatları düşünün. Çok enteresan yerlere evrilebilir. Kripto para dünyası, coinler, tokenlar başlı başına inovatif bir durum olmakla beraber, bunları taraftar tokenla beraber somutlaştırıp ayrı bir boyut kazandırmak ekstra inovatif bir boyut. Bu nedenle Alex Dreyfus'u tebrik etmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekimde yeni bir proje

Sinan Zengin son olarak, ekim ayında çok önemli bir yeni dijital adıma daha imza atacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"Socios ile yaptığımız TRA Token çalışmasının dışında, dijital dünyada yaklaşık 1-2 yıldır yürüttüğümüz başka bir çalışma daha var. İsmini şimdi söylemeyeyim, gizli kalsın. Token arzından hemen sonra zannediyorum ekim ayının ilk haftası o çalışmamızı da tüm taraftarlarımıza, yatırımcılara sunmuş olacağız. Bu gerçekten Türkiye'de ilk olacak, spor kulüpleri içerisinde de ilk olacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde şu an yok diye biliyorum. Çok yeni bir şey, yeni bir proje, ilk defa olacak bir şey. Yine dijital dünyanın getirdiği bir gelişmeyi değerlendirerek ortaya çıkardığımız bir çalışma olacak."