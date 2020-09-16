Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor - Son Dakika

Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios ile yaptıkları 5 yıllık iş birliği ile kulübe 15 milyon avro gelir getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Trabzon spor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios ile yaptıkları 5 yıllık iş birliği ile kulübe 15 milyon avro gelir getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinan Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin hayata geçme süreciyle ilgili olarak, "Socios'un projesiyle karşılaşınca uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir alan olması dolayısıyla projeye çok hızlı adapte olduk. Trabzonspor un ilk üç harfi olan TRA'nın yanına getirdiğimiz Token ile 'TRA Token' ismiyle kulübümüzün ilk dijital varlığını oluşturduk. Oluşturduğumuz dijital varlığımızı da kripto para borsalarının hemen hemen tamamında taraftarlarımıza ve diğer yatırımcılarımıza arz edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu iş birliğinin taraftarla olan bağlarını da güçlendireceğine inandığını vurgulayan Zengin, "Bunun yanında finansal ciddi getirileri de olacak. TRA Token olarak toplam 10 milyon adet arz gerçekleştireceğiz. İlk halka arz, satış fiyatımız 8 lira olacak. Tokenlarımızın tamamını bir seferde arz etmeyeceğiz. 22 Eylül'de ilk token arzımız olacak ve sadece 625 bin adet ile başlayacağız. Projenin dünyadaki uygulamalarına da baktığımızda benzer modelle ihraç yapıldığını, Barcelona'da, Madrid'de, Paris'te, Roma'da yapılan arzlarda fiyatların ilk arzdaki sabit fiyata göre çok daha yukarılara çıktığını görmekteyiz. 5 yılda bu arzların tamamını gerçekleştirip 15 milyon avro gibi bir Token satışı geliri hedefledik. Çok ciddi bir rakam. Büyük sponsorlukların yıllık bedelleri, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan ülke takımlarımızın elde edeceği rakamlar ortada. Dijital alanda yaptığımız atılımla elde edilecek gelir gerçekten de çok ciddi bir tutar. Umut ediyorum bunu başarabiliriz. Bunun yanında TRA Token sahibi olacak taraftarlarımız ve diğer yatırımcılarımız da çok yüksek bir gelir de elde edebilecekler." şeklinde konuştu.

"Her açıdan heyecan verici bir proje"

Anlaşmanın 4+1 yıllık olduğunu hatırlatan Zengin, projenin detaylarını ise şöyle anlattı:

"Dijital dünyanın insanların gözünde biraz hayali olduğu yönünde bir algısı var. Yaptığımız TRA Token çalışması, o olumsuz algıyı bir nebze ortadan kaldırabilecek bir proje. İnsanlara somut bir şey sunuyoruz. Bu projeyle taraftarlarımıza kulüpleriyle interaktif bir iletişim kurma imkanı sağlıyoruz. Sunacağımız bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan anketlerde ne kadar çok TRA Token sahibiyseniz, o kadar çok oylama gücünüz olacak. Mesela ilk bağlayıcı anketimiz bu sezon takım otobüsünde yapacağımız giydirme. Seçenekleri belirledik, ajansımızı çalıştırdık ve TRA Token sahiplerine sunmak üzere hazırladık. Maçlar seyircili oynansaydı, kombine ve iç saha bilet fiyatı belirleme gibi Socios tarafından da fantastik bulunan bağlayıcı anketler sunacaktık. İleride maçların taraftarlı oynanması durumunda bir tane ya da birkaç tane iç saha maçımızın bilet fiyatını TRA Token sahiplerine tespit ettireceğiz. Bu sayede taraftarlarımız hem dijital dünyadaki varlığımıza yatırım yapmış olacaklar hem dünyanın neresinde olursa olsun kulüpleriyle interaktif bir halde olacaklar hem de kulübün kararlarına etki edecekler. Her açıdan heyecan verici bir proje."

Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü, taraftarların bu ürüne nasıl ulaşacaklarıyla ilgili olarak ise, "Socios.com ve kripto para borsalarının birçoğunda listelenecek tokenları taraftarlar, yatırımcılar, bu sitelerden girip çok rahatlıkla satın alabilecek. Telefon ve internet üzerinden rahat bir şekilde alabilecek. Birçok taraftarımız KAP ve Socios duyurusu ile projeyi duydu. Bu nedir, ne yapacağız, bu nereden çıktı gibi kafalarında bir takım bilinmezlikler var. Önümüzdeki günlerde Socios ile bir tanıtım videosu ve açıklamalar paylaşacağız. TRA Token, taraftarlarımızın çok basit bir uygulama ile kolaylıkla edinebilecekleri bir dijital varlık." şeklinde görüş belirtti.

"Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz"

Taraftarın bu yeni iş birliğine büyük destek vereceklerine inandıklarının altını çizen Sinan Zengin şöyle devam etti:

"Kulübüyle çok ilgili bir taraftar kitlesine sahibiz. Dijital dünyada da çok güçlü bir farkındalık oluşturacaklarını, çok ilgili olacaklarını düşünüyorum. Dijital tarihimizi de taraftarlarımızla birlikte yazmaya başlayacağız. Bugüne kadarki uygulamalardan çok farklı bir uygulama. Kulübün hayatına giriyorsunuz, doğrudan kararlara etki ediyorsunuz. Kulübün her türlü etkinliğinden yararlanıyorsunuz, avantajlar sağlıyorsunuz. Eski tarz uygulamalardaki avantajlara ek olarak iki önemli hakka sahip olacaklar. Birincisi token sahipleri aynı zamanda dijital birer kripto para yatırımcısı olacak, ikincisi de taraftarı oldukları kulüplerinin kararlarında belirleyici olacaklar. Taraftarımız kulübüne en ilgili taraftar kitlesi. Bu çalışmayla ilgilerini çok daha fazla arttıracaklar. 'Bize her yer Trabzon' sloganımız var, dünyanın neresinde olursa olsun tüm taraftarlarımız bu proje ile kulübüne çok daha yakın olacak."

Zengin, "Taraftarların tercih hakkı ileride oyuncu transferinde etkili olma gibi bir boyuta da taşınabilir mi?" sorusuna ise, "Dijital dünyadaki gelişmeler hayatımızı çok hızlı bir şekilde kaplamaya başladı. Bunu kabul etmeliyiz ve bu dünya için hazırlıklı olmak zorundayız. Önümüzdeki yıllarda belki kulüplerin işleyişi ve kaideleri yeni baştan dijital dünyaya uygun bir şekilde dizayn edilecek. Şu an için fantastik olabilir ama böyle bir şey olmaz diyemem. Bu dünya, tüm hayatımızı değiştirebilir. 'Kulüp bir oyuncu transfer edecek ve bunun seçimini token sahiplerine bırakacak' bu şu an için zor gözükse de saçma diyemiyorum. Şu an için uygulama şansı olmayabilir ama ileride buna benzer durumlarla karşılaşabiliriz. Bunlar tokenların değerlerini inanılmaz boyutlara yükseltebilir. Düşünebiliyor musunuz, sizin tokenınız var ve kulübünüze alınacak oyuncuya karar veriyorsunuz. O tokena ilgiyi, erişebileceği fiyatları düşünün. Çok enteresan yerlere evrilebilir. Kripto para dünyası, coinler, tokenlar başlı başına inovatif bir durum olmakla beraber, bunları taraftar tokenla beraber somutlaştırıp ayrı bir boyut kazandırmak ekstra inovatif bir boyut. Bu nedenle Alex Dreyfus'u tebrik etmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekimde yeni bir proje

Sinan Zengin son olarak, ekim ayında çok önemli bir yeni dijital adıma daha imza atacaklarını açıklayarak, şunları söyledi:

"Socios ile yaptığımız TRA Token çalışmasının dışında, dijital dünyada yaklaşık 1-2 yıldır yürüttüğümüz başka bir çalışma daha var. İsmini şimdi söylemeyeyim, gizli kalsın. Token arzından hemen sonra zannediyorum ekim ayının ilk haftası o çalışmamızı da tüm taraftarlarımıza, yatırımcılara sunmuş olacağız. Bu gerçekten Türkiye'de ilk olacak, spor kulüpleri içerisinde de ilk olacağını düşünüyorum. Dünya üzerinde şu an yok diye biliyorum. Çok yeni bir şey, yeni bir proje, ilk defa olacak bir şey. Yine dijital dünyanın getirdiği bir gelişmeyi değerlendirerek ortaya çıkardığımız bir çalışma olacak."

Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor

Sinan Zengin, Trabzonspor, Taraftar, Kripto, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Corinthians Başkanı Andres Sanchez, havaalanında taraftarların saldırısına uğradı Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Yönetimin satmak istediği Belhanda, Galatasaray'dan 3 sezon daha kontrat talep etti Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi         
13:10
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 17:52:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor yeni anlaşmasından 5 yılda 15 milyon avro gelir bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei