Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

42 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

AEK maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise taktik çalıştı. Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da idmanı izledi.

Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:18 Kaynak: AA
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