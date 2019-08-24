Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi.

Bordo-mavili ekip, antrenmanın ardından yarın oynanacak müsabaka için kampa girdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:52 Kaynak: AA
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