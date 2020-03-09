Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Çarşamba günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı 19'uncu hafta erteleme karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı.

HOSSEINI İLE PEREIRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren savunma oyuncuları Majid Hosseini ile Joao Pereira da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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