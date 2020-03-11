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Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Joao Pereira ve Majid Hosseini ise takımla çalışmalarını sürdürdü.
Trabzonspor, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:46
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