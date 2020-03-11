Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.


Antrenmana tedavileri devam eden Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı katılmadı. Joao Pereira ve Majid Hosseini ise takımla çalışmalarını sürdürdü.


Trabzonspor, saat 14.30'da özel uçakla Malatya'ya gidecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:46 
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