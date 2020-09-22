Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda dar alanda oyun oynandı. Yarı sahada çift kale maçın ardından antrenman penaltı atışları ile son buldu. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ile Caleb Ekuban'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Ahmet Canbaz ile takımdan ayrı çalışan Pereira antrenmanda yer almadı.

Sezon öncesi Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transferlerden sol bek Marlon da takımla birlikte çalışmalara başladı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(İHA)