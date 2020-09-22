Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maçı yaptı, son bölümde de şut çalıştı.

Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor 'u konuk edecek Trabzonspor , bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu