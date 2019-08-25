Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - yeni malatyaspor maçından notlar
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Trabzonspor - yeni malatyaspor maçından notlar

2 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor - yeni malatyaspor maçından notlar, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
KARAMAN KAZANAN KADROYU BOZMADI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri AEK karşılaşmasındaki 11'ini korudu. Karaman, ligin ikinci haftasındaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da yine Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıktı. Sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, maçın kadrosunda yer almadı.
STURRIDGE TRİBÜNDEN İZLEDİ
Trabzonspor'da dün akşam kente gelen yeni transfer Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor ile oynanan maçı tribünden izledi. Sturridge'e burada bordo-mavili taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Trabzonsporlu taraftarlar, Yeni Malatyaspor maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi, ayrıca 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' diye de slogan attılar. Bir grup konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.
KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN
Trabzonspor ve Malatyaspor tribünleri Kırıkkale'de eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratları da yaptı.


- Trabzon
Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 07:59 Kaynak: DHA
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