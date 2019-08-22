Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
1 saat önce
Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 40 lira ile 375 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.
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