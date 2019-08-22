Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

1 saat önce

Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Trabzonspor'un, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri, 40 lira ile 375 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Sturridge transferini KAP'a bildirdi
Günlük burç yorumları 22 Ağustos 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Sturridge transferinde gerçek ortaya çıktı! Tam 13 kulübün elinden aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]