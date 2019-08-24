Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

41 dakika önce

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 19.15'de başlayacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Sparta Prag takımını eleyen play-off turu ilk maçında deplasmanda AEK'yı 3-1 yenerek büyük avantaj elde eden bordo-mavililer, Süper Lig'de ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılan Karadeniz ekibi, Yeni Malatyaspor'u yenerek bu sezon ilk 3 puanını almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaşlı taraftarlar Göztepe maçında "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti! Vida, N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:17:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]