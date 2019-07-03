Son Dakika Haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

49 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 18.30'da Kaptan Cemil (Dozer) Usta Sahası'nda yapılan antrenmanda rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure ile sakat olan Ogenyi Onazi yer almadı. Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanın bir bölümünü Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu da takip etti. Bordo-mavililer, yarın 10.00'da basına ve taraftara kapalı olarak, 18.00'de ise basın mensuplarına ve taraftara açık olarak yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Güncel
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