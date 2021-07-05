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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

05.07.2021 21:26
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda, 5'e 2 çalışmaları, rondo ve geniş alan oyunları üzerinde duruldu.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu da takip etti.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Doğan, Trabzonspor, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü - Son Dakika Spor


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