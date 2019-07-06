Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

5 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili takım, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Basına kapalı gerçekleşen antrenmanda, dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.
Antrenmana, ülke milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile Obi Mikel'in yanı sıra, izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı.
Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:46 Kaynak: AA
Spor
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