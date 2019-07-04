Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Bordo-mavililer, akşam saatlerinde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini ise salonda çalıştı.
Antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve şut çalıştı.
Bu arada, bordo-mavili taraftarlar antrenmana büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, antrenman öncesinde futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, John Obi Mikel, Trabzonspor, Spor
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