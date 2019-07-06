Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
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