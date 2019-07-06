Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:11 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor
, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı.
Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak, Vahid Amiri
ve Zargo Toure katılmadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
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