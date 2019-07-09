Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
28 dakika önce
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:36 Kaynak: İHA
yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan bordo-mavililer, 18.00'de başlayan gününün ikinci antrenmanında ise pas çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. - TRABZON
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