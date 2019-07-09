Son Dakika Haberleri: Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

28 dakika önce

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Ünal Karaman, Trabzonspor, Sabah, Spor
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan bordo-mavililer, 18.00'de başlayan gününün ikinci antrenmanında ise pas çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:36 Kaynak: İHA
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