Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
1 saat önce
- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorTRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
- Trabzonspor
yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
TRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet çalışmaları yapan bordo-mavililer, 18.00'de başlayan gününün ikinci antrenmanında ise pas çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Majid Hosseini ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Nainggolan, Galatasaray'ın teklifini reddetti Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda!