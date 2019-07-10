Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor
Trabzonspor, Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı.
Mert Kurt, Fıratcan Üzüm, Kerem Baykuş, Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi salonda çalıştı.
Cafer Tosun ise sakatlandığı için antrenmanı bıraktı.
Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Arjantinli Gaston Campi ile anlaştı Olcay Şahan, Gazişehir Gaziantep yolunda! Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:13:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]