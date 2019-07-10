Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

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Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure katılmadı. Mert Kurt
, Fıratcan Üzüm, Kerem Baykuş, Majid Hosseini ve Ogenyi Onazi salonda çalıştı.
Cafer Tosun ise sakatlandığı için antrenmanı bıraktı.
Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.