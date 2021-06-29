Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular Medical Park Yıldızlı Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçerken ikinci gruptaki oyunculara denge testi, dikey sıçrama testi, esneklik testi, groin bar testi ve sahada maksimum aerobik sürat testi uygulandı. Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi

Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor

İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı

Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz

Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti!

23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu