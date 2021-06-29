Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Antrenman, 5'e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile sona erdi.

Antrenmanda futbolcular, dinamik ısınma ve mobilizasyonun ardından kuvvet ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor , yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

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