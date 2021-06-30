SPOR Trabzonspor koordinasyon çalıştı

Trabzonspor koordinasyon çalıştı

Selçuk BAŞAR/ TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınma ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman 5'e, 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.