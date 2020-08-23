Trabzonspor, yeni sezonun 3. formasını hazırladığı video ile tanıttı - Son Dakika

Trabzonspor, yeni sezonun 3. formasını hazırladığı video ile tanıttı

Trabzonspor Kulübü, hazırladığı video ile yeni sezonun 3. formasının tanıtımını yaptı.

Trabzonspor Kulübü, hazırladığı video ile yeni sezonun 3. formasının tanıtımını yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda, Trabzonspor'un kurulmasında yer alan İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadeniz Gücü kulüplerinin logoları forma üzerinde yer aldı.

2020-2021 sezonu için hazırlanan formaları "Geçmişten Geleceğe ve Efsanelere Saygıyla" etiketiyle paylaşarak tanıtımını yapan bordo- mavili kulüp, kısa sürede sosyal medyada taraftarlarının beğenisini topladı.

Karadeniz ekibinin kurulmasında yer alan 4 kulübün logolarının bulunduğu formanın tanıtımı için çekilen yaklaşık 3 dakikalık videoda, Trabzonspor'un eski futbolcuları Ali Kemal Denizci ve Necati Özçağlayan da yer aldı.

Klibin sonunda ise siyah formayı kaleci Uğurcan Çakır giyerek tanıtımını yaptı. Formanın yarın, TS Club'larında satışa sunulacağı belirtildi.

Öte yandan 2020-2021 yeni sezon için ilk olarak beyaz formayı tanıtan Trabzonspor, daha sonra çubuklu forma için video hazırlamıştı.

Trabzonspor, yeni sezonun 3. formasını hazırladığı video ile tanıttı

Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 23:47

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, yeni sezonun 3. formasını hazırladığı video ile tanıttı - Son Dakika Spor
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