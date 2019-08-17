Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti

36 dakika önce

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti, System.String[]
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul'a gitti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı. Bordo-mavililer daha sonra yeni sezonun ilk maçı için özel uçak ile İstanbul'a uçtu. Bordo-mavilileri havalimanında bir grup taraftar uğurladı.

Trabzonspor'un Kasımpaşa kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan, Erce, Arda, Majıd, Hüseyin, Campı, Ivanıldo, Pereıra, Kamil, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obı Mıkel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Tony, Donıs, Fıratcan, Ekuban, Sörloth." - TRABZON
Trabzonspor, Kasımpaşa, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu
Kışın 1 ayda yağan yağmur, 1,5 saatte yağdı, Üsküdar'da denizle kara birleşti Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:31:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul'a gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]