Trabzonspor, yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Trabzon spor Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Yunus Mallı, Berat Ayberk Özdemir ve Anastasios Bakasetas için imza töreni gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayımlanan imza töreninde konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, üç futbolcunun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer edildiğini söyledi.

Futbolcuların transferlerinin hemen ardından forma şansı bulduğunu aktaran Ağaoğlu, "Üçünün de son haftalardaki performansları beğeni ile izlendi ve spor kamuoyunun takdiri ile karşılandı." dedi.

Ağaoğlu, üç futbolcunun transfer sürecinde yaşadıklarına değinerek, Berat Ayberk Özdemir'i bir senedir kadroya dahil etmek için çaba verdiklerini ve sonuca ulaştıklarını vurguladı.

Yunus Mallı'nın da Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği futbolculardan biri olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Orada almış olduğu çok önemli bir ücretten fedakarlık edip neredeyse onun üçte biri rakamına gelmeyi kabul etti. Bu da Yunus'un başarı ve futbola ne kadar arzulu olduğunun göstergesi. İnşallah Trabzon'da milli takımdaki formunu yeniden yakalayacağına eminim." diye konuştu.

Sadece üç futbolcu transfer etmediklerini, aynı zamanda karakterli ve ahlaklı üç sporcuyu kadrolarına dahil ettiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Her zaman söylediğim gibi futbol, bir yetenek ve kabiliyet işi. Ama iyi bir futbolcu olabilmeniz için daha fazlasına ihtiyacınız var. Biz aynı zamanda çok karakterli, ahlaklı üç atlet transfer ettik. Bakasetas transferi de ilginç bir süreç oldu. Bu transferin gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi kendisi. Trabzonspor'da oynama isteği ve arzusu, bu transferin gerçekleşmesinde en önemli faktörlerden biri oldu. Aynı zamanda transferde gösterdiği kolaylıktan dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Kendisi çok sağlam karakterli bir oyuncu. Hiç yabancılık çekmedi."

"5,5 milyon avroyu Türk futbol endüstrisi içerisinde tuttuk"

Ağaoğlu, futbol ekonomisinin bir çıkmaz içerisinde bulunduğunu, bundan kurtulabilmek için futbolcu yetiştirerek satmanın önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Berat Ayberk Özdemir ve Anastasios Bakasetas için bonservis ücreti ödediklerini anımsatan Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Belki de yönetim süremiz içerisinde en fazla bonservis bedeli ödediğimiz bir dönemi yaşadık. 5,5-6 milyon avro gibi Trabzonspor için çok önemli bonservis bedeli ödedik. Fakat şundan adımız kadar eminiz ki bu oyuncular ödemiş olduğumuz miktarın çok üzerinde değer ifade eden oyuncular. Bonservis parası ödemek her zaman benim canımı acıtır, hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir. Ama oyuncularımız, ödemiş olduğumuz bonservis bedelinden çok daha değerli. En önemli şey ise biz 5,5 milyon avroyu Türk futbol endüstrisi içerisinde tuttuk. Bu para dışarıya gitmedi, bu para Gençlerbirliği ve Alanyaspor'a gitti. Gençlerbirliği futbolcu yetiştirdiği, Alanyaspor ise geliştirdiği için para kazandı. Para, ülke sınırları içerisinde kaldı. Bu kadar yüksek bedeli ödedikten sonra yönetim olarak içimizi rahatlatan detay bu aslında."

Ahmet Ağaoğlu, kadroda yer alan bütün futbolcuların kulübün en önemli değerleri ve varlıkları olduğuna işaret ederek, "Bunun ötesinde bizim de en değerlilerimizdir. Milliyeti, yaşı ne olursa olsun. Ailelerinin bizlere emanetleridir hepsi. Dolayısıyla yeri, zamanı gelir ki kendi ailelerimizin üzerinde tutarız. Trabzonspor Kulübü, büyük ve özel bir ailedir. Bütün oyuncularımızı evlatlarımız gibi görür, kendi ailemize gösterdiğimiz özeni futbolcularımıza gösteririz. Eminim ki bu sözlerimden herkes bir şeyler çıkarmış ve anlamıştır. Bunun da bütün camiamız tarafımızdan kabul edilmesi en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakasetas: "Hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum"

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Galibiyetler alan ve kupalar hedefleyen bir takımda yer almayı sürekli istediğini anlatan Bakasetas, "Ben de saha içinde ve saha dışında elimden gelenin en iyisini yapıp bu transfer için hepinizi gururlandırabilmek ve mutlu etmek istiyorum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren bu sıcak karşılamanın, bu kulübe ve bu insanlara hissettiğim sevginin, herhangi bir insanın bir sorusu ya da düşüncesiyle kesinlikle değişmeyeceğini herkesin bilmesini istiyorum." diye konuştu.

Yunus Mallı: "Potansiyelimi tekrar canlandırabileceğime inanıyorum"

Yunus Mallı, transferinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, bordo-mavili kulübe layık olabilmek için çalışacağını vurguladı.

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a gelmekten dolayı mutluluk ve heyecan duyduğunu aktaran Yunus Mallı, "Olmam gereken yerde olduğumu hissediyorum. Güzel bir süreç olacak, buna yürekten inanıyorum. Futbolun bu şehirde ne anlama geldiğini biliyorum. Her ne kadar Almanya doğumlu olsam da sonuçta ben de Karadenizliyim. Aile olarak buralara bağlılığımız var. Mutluyum, heyecanlıyım ve istekliyim. İnşallah burada potansiyelimi tekrar canlandırabileceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Berat Ayberk Özdemir ise halen transfer haberini aldığı ilk gün kadar heyecanlı olduğunu, Trabzon halkının ve Trabzonspor'un yüzünü kara çıkarmamak için elinden geleni yapacağını dile getirdi.