Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor - Son Dakika
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Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor

6 saat önce

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, yeni yıla moralli girmek istiyor.

Trabzonspor yeni yıla moralli girmek istiyor, System.String[]

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, yeni yıla moralli girmek istiyor.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek olan Trabzonspor 2019 yılının son maçını kazanarak yeni yılda şampiyonluk planlarını daha moralli yapmayı planlıyor. Evinde oynadığı son iki maçta Galatasaray ile 1-1 kalan ve Denizlispor'a ise 2-1 kaybederek 5 puan kaybeden bordo-mavililer Kayserispor'u yenerek bu kötü seriyi de sonlandırmayı hedefliyor. Ligde 29 puan ile 3. sırada yer alan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılması halinde 32 puana ulaşarak son 9 sezonun da en iyi ilk yarı derecesini elde etmiş olacak.

KAYSERİSPOR İLE 45'NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, Medical Park Stadyumu'nda oynayacakları maçla ligde 45'nci kez karşılaşacaklar. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 44 lig karşılaşmasında bordo-mavililerin 27, Kayserispor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 10 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, rakip filelere 80 gol gönderirken, kalesinde 44 gol gördü.

2019 YILINDA 50'NCİ RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Trabzonspor, 2019 yılında sahasında konuk edeceği Kayserispor maçıyla birlikte 50'nci resmi maçına çıkacak. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere söz konusu yılda 49 maçına çıkan Karadeniz ekibi, bu müsabakalarda 24 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 galibiyeti elde ederken, Avrupa'da ise 2 kez kazandı.

MUHTEMEL KADRO

Trabzonspor'un, sahasında konuk edeceği Kayserispor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme, Sturridge (Ekuban), Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

(İHA)

Denizlispor, Kayserispor, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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