Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürme peşinde

Trabzonspor, geçen sezon Akhisarspor'u 2-1, Antalyaspor 'u 4-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor 'u 2-1, Kayserispor 'u 4-2, Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup ederken bu sezon da BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta oynadığı son 6 lig maçında sahadan galibiyetle ayrılarak 18 puan elde etti.

Bordo-mavililer, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra hiç kaybetmedi.

Trabzonspor, Gençlerbirliği karşısında da kaybetmemesi halinde yenilmezlik serisini 210 güne taşıyacak.

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Alanyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, son 15 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de 15 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği 'ni konuk edecek Trabzonspor , rakibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

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