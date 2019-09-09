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Trabzonspor yıldız oyuncusuna kavuşuyor

1 saat önce

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor yıldız oyuncusuna kavuşuyor, System.String[]
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Daniel Sturridge, Gençlerbirliği maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
2019-20 sezonu yaz transfer döneminde Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'yi kadrosuna katarak önemli bir transfer başarısına imza atan Trabzonspor'da, 30 yaşındaki forvet oyuncu Gençlerbirliği maçıyla birlikte taraftarı önünde ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Takımın sezon öncesi kamp çalışmalarında yer almayan ve fizik olarak tam hazır durumda bulunmadığı için ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Sturridge'nin 15 Eylül'de oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.
FORMA ŞANSI BEKLEYECEK
Özel antrenmanlar eşliğinde fizik olarak eksiğini önemli ölçüde kapatan ve milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımla çalışmalarda yer alan forvet oyuncusu, ligin dördüncü haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında teknik ekipten forma bekleyecek. Bordo-mavililerde sağ kanatta görev yapan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı'nın da sakatlıkları bulunması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman'ın Gençlerbirliği maçında hem forvet hem de sağ kanatta oynayabilen Daniel Sturridge'ye görev verebileceği öğrenildi.
HAZIRLIKLAR YENİDEN BAŞLIYOR
Bu arada Fenerbahçe ile oynanan maç sonrasında milli ara nedeniyle verilen dört günlük iznin ardından Cuma günü Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayan ve bugünü de izinli geçiren Trabzonspor, yarın kaldığı yerden hazırlıklarına devam edecek. 14 Eylül'e kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek olan bordo-mavililer, 15 Eylül Pazar günü ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.


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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40 Kaynak: DHA
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