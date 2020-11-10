Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin, istifa etti.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifa etti.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Şahin istifa etti. Haluk Şahin, Trabzonspor Kulübü'ne gönderdiği istifa yazısınd, "15 Temmuz 2019 tarihinde istifa etmiş olduğum aktif görevlerimden, gördüğüm lüzum üzerine bugün itibariyle tüm yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Yeni teknik direktör ve ekibine, ayrıca yönetim kuruluna başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi. Haluk Şahin, daha önce Trabzonspor Futbol Şube Sorumluluğu görevinden ayrılmıştı. - TRABZON

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