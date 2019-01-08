Trabzonspor Yönetim Kurulu'dan Vali Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Çevik'e Ziyaret

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret etti.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret etti.



Trabzonspor Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik'e isimlerinin yazılı olduğu forma ve plaket hediye etti. Asbaşkan Alp, Ustaoğlu ve Çevik'e Trabzonspor'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.



Ustaoğlu ile Çevik ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, yönetim kuruluna plaket takdim ettiler. - TRABZON

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