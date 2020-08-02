Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni...
Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır.
Trabzonspor: "Yönetim Kurulumuz, A takımımızda antrenör olarak görev yapan Eddie Newton ile yeni sezonda Teknik Direktör olarak devam edilmesi yönünde karar almıştır. Newton'a görevinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:54
Kaynak: İHA
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