Trabzonspor yönetiminden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı - Son Dakika

Trabzonspor yönetiminden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Talisca ve Elneny gibi oyuncuların gündeme getirildiğini ancak kendilerinin bu maliyetlerde transfer yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Trabzonspor yönetiminden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Talisca ve Elneny gibi oyuncuların gündeme getirildiğini ancak kendilerinin bu maliyetlerde transfer yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Başkan Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Göreve geldiklerinde kulübün en büyük sıkıntısının mali tablo olduğunu belirten Ağaoğlu, kulübün şu anda Sörloth'un satışı da eklendiğinde borcunun 890 milyon lira olduğunu ifade etti.

Ağaoğlu, kulübün borçlarının yeniden yapılandırılacağını vurgulayarak, "Önümüzdeki hafta içerisinde yeniden yapılandırdığımız borç, yeniden yapılandırılacak. Bununla birlikte ilk 2 yılı ana para ve faiz ödemesiz 9 yıla yayılacak. Bu açıdan baktığınızdan Trabzonspor yıllık faiz de dahil 120-130 milyon ödemeyle 7 yılın sonunda şuandaki borçların tamamından kurtulmuş oluyor." dedi.

Trabzonspor'un borsadaki değerinin de arttığına işaret eden Ağaoğlu, "Trabzonspor'un borsadaki değeri de çok tartışıldı. Göreve geldiğimizde Trabzonspor'un borsadaki değeri 164 milyon liraydı. Bunun da avro karşılığı 33,4 milyondu. Bugün itibariyle Trabzonspor'un borsadaki değeri 1,25 milyar lira, avro karşılığı 144 milyon avro. 110 milyon avroluk bir değer artışı sağlanmış durumda." diye konuştu.

Talisca ve Elneny transferleri

Başkan Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün gündemine getirilen Talisca ve Elneny transferlerine yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene Talisca çok gündeme getirildi. Bizim bu ve buna benzer ölçekte transfer yapmamız mümkün değil. Bir oyuncuya Trabzonspor'un 7-8 milyon avro maaş ödemesi mümkün değil. Elneny'in transferi de çok yazıldı. Net maaşı 2,5 milyon avro. Bu oyuncular hiçbir zaman gündemimize gelmedi. Hiçbir şekilde bu oyuncularla görüşme yapılmadı. Yaparsanız da zaman kaybından başka bir şey değil."

Yüksek maliyetlerde oyuncu transfer etmelerinin mümkün olmadığına dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"2,5 yılda ödediğimiz bonservis bedeli toplamda 13 milyon avro. Son transferler de buna dahil. Ödediğimiz menajerlik ücreti ise yine son transferle birlikte 3,7 milyon avro. Sezonluk futbolcu maliyetleri ise 2017-18 sezonunda 35 milyon avro, 2018-19 sezonunda 18 milyon avro, 2019-20 sezonunda 16 milyon avro. Bu sezon Sörloth'un satışından kaynaklı artan gelir artışıyla belki tekrar 14-15-16 milyon avro civarında bir kadro oluşturma imkanımız olacak."

"Vitor Hugo reddedildi"

Ağaoğlu, stoper oyuncusu Vitor Hugo'nun yüksek maliyet nedeniyle yönetim tarafından onaylanmadığını belirterek, "Vitor Hugo izleme ekibinin önerdiği, teknik heyetin onayladığı gündemimizde bir oyuncuydu ancak mali şartlar nedeniyle yönetimimiz tarafından reddedildi. Oyuncunun 4 senelik maliyeti 15 milyon avro. O parayı biz ödeyemeyiz. Dolayısıyla şu anda gündemimizde değil." ifadesini kullandı.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Ağaoğlu, "Transfer için 7 günlük bir süre kaldı. Bu sürede 1-2 bölgeye, 3-4 oyuncuyu kulübümüzün ödeme limitlerinin içerisine çekmeye çalışıyoruz. Bu transferler daha önceden yapılabilirdi ama yapılsaydı yüzde 20-30'luk bir maliyet getirecekti." şeklinde konuştu.

Rennes'in teklifi

Ağaoğlu, kaleci Uğurcan Çakır için Fransa'nın Rennes takımından transfer teklifi geldiği bilgisini paylaşarak, "Belirlediğimiz bir alt sınır var. Beklediğimiz teklifi bize resmi olarak ulaştırmadıkları takdirde transferin söz konusu olmadığını ve masaya oturmayacağımızı söyledik. Şuan için Uğurcan Çakır ile ilgili bir transfer görüşmesi yok." dedi.

UEFA'dan men cezası

Avrupa kupalarından men edilmelerine ilişkin ise Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu süreçte ciddi engellemelerle karşı karşıya kaldık. Orada savunmayı kendim yaptım. Bu işle alakalı sonuna kadar savaştığımız, borçları da gerçek anlamda aşağıya indirmemize rağmen CAS, UEFA'nın içerisinde neler olup bittiğini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz veya tahmin ediyoruz. Cezanın ertelenme talebinde bulunduğumuz zaman bize UEFA yönetim kurulu üyesi, 'üzerimize Türk kulüplerinden çok büyük baskı var' ifadesini kullandı. Cezanın ertelenmemesi ve ceza almamızla alakalı olarak. UEFA Milan ve Manchester City'den iki sağlam tokat yedi. Bir tokatta bizden yeseydi UEFA'nın bütün sistemi tartışır duruma gelecekti. Bana göre burada da haksızlığa uğradık."

Ağaoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Yabancı ülkeden emekli olmuş, kariyeri yüksek, UEFA'nın bünyesinde de hakemlik kariyerinde tartışmaya yer olmayan hakemlerden Merkez Hakem Komitesi'ni (MHK) oluşturalım yeter. Yabancı hakem değil, yabancı MHK. Bakın o zaman ne oluyor? UEFA'daki 13 ülkede bu uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anderson Talisca, Trabzonspor, Transfer, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor yönetiminden basın mensuplarıyla sohbet toplantısı - Son Dakika Spor

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