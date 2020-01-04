Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

6 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyeti ile buluştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.

(İHA)

Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:50 Kaynak: İHA
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Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
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