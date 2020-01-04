Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika Spor

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

7 saat önce

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi.

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek, System.String[]

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, bordo-mavili takımda görevinden ayrılan Ünal Karaman'dan sonra takımın başına geçen Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle bir araya geldi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşen yemekte, Başkan Ağaoğlu, Hüseyin Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız" dedi.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...


Content Video - MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleri


Mehmet Yiğit Alp, Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek
Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi!

Son Dakika Haberleri
23:24 Antalyaspor, Tamer Tunay'ı duyurdu - Son Dakika Spor
23:19 TOFAŞ 110-68 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Son Dakika Spor
23:19 MKE Ankaragücü, transfer yasağının kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika Spor
23:16 Leicester City ve Manchester City, Federasyon Kupası'nda 4. tura çıktı - Son Dakika Spor
23:10 Rogerio Thuram, Konyaspor kampına katılacak - Son Dakika Spor
21:28 Antalyaspor, Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi! - Son Dakika Spor
20:52 Real Madrid, üç puanı üç golle aldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 00:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]