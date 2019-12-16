Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçından notlar

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Antalyaspor maçı 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sağ bekte Serkan Asan'ın yerine yaşadığı hafif sakatlığın ardından takıma dönen Pereira'ya, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine iyileşen Novak'a ve orta sahada ise Abdulkadir Parmak'ın yerine kart cezasını tamamlayan Sosa'ya ilk 11'de görev verdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra Arda Akbulut, kadroda yer almadı.

Novak, 35 gün sonra

Trabzonspor'da son olarak ligin 11. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan sol bek Filip Novak, 35 gün aradan sonra formasına kavuştu.

Yukatel Denizlispor maçıyla takıma dönen Novak, karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.



Denizlispor'da 4 eski Trabzonsporlu



Ligin 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, bu kez Trabzonspor'a rakip olarak Medical Park Stadı'nda ilk 11'de sahaya çıktı.



Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları Caleb Ekuban ile saha ortasında uzun süre sohbet etti. Daha sonra birlikte soyunma odalarına yönelen futbolcuları bazı bordo-mavili taraftarlar alkışladı.

Taraftar ilgisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı'nda tribünlerin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara da alkışlarla moral verdi.

Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek oldu.