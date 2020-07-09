Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları yaptığı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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