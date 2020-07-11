Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 22:04
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