Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
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Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımının potansiyelinin yüksek olduğunu ve bundan daha iyi olması gerektiğini söyledi.

Trabzonspor-Yukatel Denizlispor maçının ardından, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımının potansiyelinin yüksek olduğunu ve bundan daha iyi olması gerektiğini söyledi.

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını kaydeden Hüseyin Çimşir, "Sahada problem çözebilen oyuncular var. Bugün maça bakıldığında dönem dönem, bölüm bölüm iyi yaptığımız işler var. Ama bir bölümde yine baskı yedik, top ayağımızda az kaldı. Bizim takım oynadıkça, birbirini tamamladıkça daha hazır hale geldiğinde daha farklı yerlerde olacağını düşünüyorum. Ama bundan daha fazlasını yapmamız lazım. Bu dönem dönem yetmeyebilir. Çünkü bu takımın potansiyeli bundan daha fazlasını yapabilecek seviyede. Eksiklerimizi oyuncularla birlikte konuşup halledip, eksiklerden arınarak lige Kasımpaşa maçıyla başlayıp eksiklerimizi gidermek istiyoruz" dedi.

"1-2 TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Çimşir, 1-2 transfer yapmayı planladıklarını ifade ederek, "Eğer yapabilirsek birkaç tane transfer yapmayı düşünüyoruz. Devre arası transfer kolay olmuyor. Bazen siz istiyorsunuz oyuncu gelmiyor. Ekonomisi, şartları uymuyor. Doğru oyuncuyu bulmak önemli. Onu bulabilirsek, ekonomisi de bize uyarsa 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

MEHMET ÖZDİLEK: İLK MAÇI KAYBETTİK AMA PES ETMEDİK

İki ayaklı müsabakanın ilk ayağını 2-0 kaybettiklerini belirten Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise şöyle konuştu: "Tabi ilk maçlar zor. Bizim de ilk resmi müsabakamız. Kolay süreç yaşamadık. Kamp döneminden, yoğun antrenman programından geliyoruz. Önümüzü görme adına önemli müsabakaydı. Maçla ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Rakibi ve hocayı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte ona başarılar diliyorum. Maçın kırılma anı oyunun başında Kamil Ahmet'in Zeki'ye yaptığı pozisyon. Bunun tartışılacak hiçbir şeyi yok. Orta hakem görmeyebilir ama VAR'daki arkadaşımız nasıl görmez merak ediyorum. Yüzde 1-2 tartışılacak pozisyon olsa hiç konuşmayacağım. Ama bu oyunun gidişatını engelledi. Oyun içinde gel gitler, zaman zaman hükmettiğimiz dönemler oldu ama seyredenlerin keyif aldığı müsabaka oldu. İlk ayağı kaybettik ama daha pes etmedik. Bunun rövanşı var. Orada neler yapabiliriz ona bakacağız. 3 gün sonra lig başlıyor. Zorlu Galatasaray deplasmanında başlayacağız. Her iki takıma da başarılar diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

Mehmet Özdilek'in açıklamaları


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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