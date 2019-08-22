Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı
20 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.
Cezası nedeniyle seyirci desteği olmadan sahaya çıkan Yunan ekibi 4. dakikada ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından vuran Livaja, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen takımını öne geçiren golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:15
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