Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı
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Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı

20 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için avantaj yakaladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan'ın AEK takımını deplasmanda 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.


Cezası nedeniyle seyirci desteği olmadan sahaya çıkan Yunan ekibi 4. dakikada ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol taraftan Lopes'in çıkardığı topu penaltı noktası yakınından vuran Livaja, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen takımını öne geçiren golü attı.

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Trabzonspor, Yunanistan, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:15 
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